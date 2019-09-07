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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

- Brezilya: 71 - Çekya: 93

Spor 07.09.2019, 13:48
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası


Salon: Shenzen Bay Spor Merkezi

Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Julio Cesar Anaya Freile (Panama), Andris Aunkrogers (Letonya)

Brezilya: Garcia 7, Luz 6, Varejao 2, Benite 12, Caboclo 5, Barbosa 11, Sousa 7, Huertas 11, Felicio 8, Louzada, Mateus 2

Çekya: Satoransky 20, Kriz 6, Hruban 8, Bohacik 12, Balvin 15, Pumprla 5, Sirina 2, Palyza, Vyoral, Schilb 6, Auda 14, Peterka 5

1. Periyot: 16-20

Devre: 32-45

3. Periyot: 46-65


DONGGUAN (AA) - 2019 FIBA Dünya Kupası 2. tur K Grubu mücadelesinde Çekya, Brezilya'yı 93-71 mağlup etti.

Türkiye'yi saf dışı bırakarak 2. tura yükselen Çekya, turnuvada üçüncü galibiyetini aldı ve çeyrek final şansını güçlendirdi.

Brezilya ise Dünya Kupası'ndaki ilk mağlubiyetini yaşadı.


#2019 FIBA Dünya Kupası #basketbol #Brezilya #çekya
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