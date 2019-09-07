Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası





İSTANBUL (AA) - Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın ikinci turunda K ve L Gruplarında ilk maçlar yapıldı.

K Grubu'nda Çekya, Brezilya'yı 93-71 mağlup ederken, ABD, Yunanistan'ı 69-53 yendi.

L Grubu'nda ise Avustralya, Dominik Cumhuriyeti'ni 82-76 ile geçerken, Fransa, Litvanya'yı 78-75 mağlup etti.

Kupada iki grupta alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

K Grubu:

Brezilya-Çekya: 71-93

ABD-Yunanistan: 69-53

TakımMaçGMASYSPuan1.ABD44034025782.Çeyka431348 311 73.Brezilya43133633874.Yunanistan 422319 305 6TakımMaçGMASYSPuan1.Fransa44034926982. Avustralya 440358 318 83.Litvanya 42235028164.Dominik Cumhuriyeti 422282 316 6





- Yarının programı





Yarınki ikinci tur karşılaşmalarının programı şöyle:

I Grubu:

11.00 Venezuela-Rusya

15.00 Polonya-Arjantin





J Grubu:



11.30 Porto Riko-İtalya

15.30 İspanya-Sırbistan