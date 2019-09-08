Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası





Salon: Wuhan Spor Merkezi

Hakemler: Cristiano Maranho (Brezilya), Steven Anderson (ABD), Omar Bermudez Mariscal (Meksika)

İspanya: Claver 14, Marc Gasol 11, Hernangomez Geuer 7, Llull 9, Ribas 5, Fernandez 7, Juancho Hernangomez 3, Oriola 6, Rubio 19

Sırbistan: Bjelica 3, Bogdanovic 26, Jokic 6, Jovic 4, Milutinov 7, Bircevic 3, Lucic 8, Guduric, Marjanovic, Micic 5, Raduljica 7, Simonovic

1. Periyot: 13-20

Devre: 45-37

3. Periyot: 67-56

Beş faulle çıkan: 37.19 Jovic (Sırbistan)





İSTANBUL (AA) - Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası 2. tur J Grubu maçında İspanya, Sırbistan'ı 81-69 yendi.

Bu maça kadar 4'te 4 yapan iki takım da çeyrek finale çıkmayı daha önce garantilemişti. Namağlup yoluna devam eden İspanya, çeyrek finalde Polonya, ilk yenilgisini yaşayan Sırbistan ise Arjantin ile eşleşti.