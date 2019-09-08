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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

- 2019 FIBA Dünya Kupası'nın ikinci turunda I ve J gruplarında ikinci maçlar oynandı - Çeyrek finalde Arjantin-Sırbistan ve İspanya-Polonya eşleşmeleri oluştu

Spor 08.09.2019, 19:04
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
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İSTANBUL (AA) - Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın ikinci turunda I ve J gruplarında ikinci maçlar yapıldı.

I Grubu'nda çeyrek finali önceden garantileyen takımların maçında Arjantin, Polonya'yı 91-65 yendi. Grupta Arjantin lider, Polonya ikinci oldu.

J Grubu'nda son 8'e kalan ekiplerin mücadelesinde ise İspanya, Sırbistan'ı 81-69 mağlup etti. İspanya'nın birinci olduğu grupta Sırbistan ikinci sırayı aldı.

Çeyrek finalde Arjantin-Sırbistan ve İspanya-Polonya eşleşmeleri oluştu.

Kupada iki grupta alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

I Grubu:

Venezuela-Rusya: 60-69

Polonya-Arjantin: 65-91


TakımMaçGMASYSPuan1.Arjantin550436343102.Polonya541383 373 93.Rusya53237335884.Venezuela 523355366 7
TakımMaçGMASYSPuan1.İspanya550395319102.Sırbistan541482 331 93.İtalya53243137184.Porto Riko523349 402 7


- Yarının programı

K Grubu:

11.30 Çekya-Yunanistan

15.30 ABD-Brezilya

L Grubu:

11.00 Dominik Cumhuriyeti-Litvanya

15.00 Fransa-Avustralya



#2019 FIBA Dünya Kupası #basketbol
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