Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası





İSTANBUL (AA) - Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın ikinci turunda I ve J gruplarında ikinci maçlar yapıldı.

I Grubu'nda çeyrek finali önceden garantileyen takımların maçında Arjantin, Polonya'yı 91-65 yendi. Grupta Arjantin lider, Polonya ikinci oldu.

J Grubu'nda son 8'e kalan ekiplerin mücadelesinde ise İspanya, Sırbistan'ı 81-69 mağlup etti. İspanya'nın birinci olduğu grupta Sırbistan ikinci sırayı aldı.

Çeyrek finalde Arjantin-Sırbistan ve İspanya-Polonya eşleşmeleri oluştu.

Kupada iki grupta alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

I Grubu:

Venezuela-Rusya: 60-69

Polonya-Arjantin: 65-91TakımMaçGMASYSPuan1.Arjantin550436343102.Polonya541383 373 93.Rusya53237335884.Venezuela 523355366 7TakımMaçGMASYSPuan1.İspanya550395319102.Sırbistan541482 331 93.İtalya53243137184.Porto Riko523349 402 7





- Yarının programı

K Grubu:

11.30 Çekya-Yunanistan

15.30 ABD-Brezilya

L Grubu:



11.00 Dominik Cumhuriyeti-Litvanya

15.00 Fransa-Avustralya



