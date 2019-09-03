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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

- Ürdün: 64 - Fransa: 103

Spor 03.09.2019, 15:58
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası


Salon: Shenzhen Spor Merkezi

Hakemler: Juan Fernandez (Arjantin), Daniel Albert Garcia Nieves (Venezuela), Felipe Ibarra (Şili)

Ürdün: Abdeen 8, Hawwas, Abbas 12, Abuwazaneh, Ahmet Düverioğlu 6, Alawadi 5, Al-Dasuqi, Alhamarsheh, Hussein 4, İbrahim 9, Obeid, Tucker 20

Fransa: Albicy 6, Colo 19, Fournier 13, Gobert 16, Labeyrie 4, Lacombe, Lessort 7, M'Baye 11, Ntilikina 12, Poirier 6, Toupane 9

1. Periyot: 18-25

Devre: 33-50

3. Periyot: 50-78

Beş faulle çıkan: 32.52 Abdeen



İSTANBUL (AA) - 2019 FIBA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Fransa, Ürdün'ü 103-64 mağlup etti.

Fransa gruptaki 2. maçını kazanırken, Ürdün'ün galibiyeti bulunmuyor.


#2019 FIBA Dünya Kupası #Fransa #ürdün
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