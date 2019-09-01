Son Dakika
Son şampiyon Sırbistan, Romanya’ya şans tanımadı
Falcao güle oynaya geliyor
Esenyurt’ta riskli binada yangın paniği
"Ülke ve milletin yanında olacaklarına terör örgütü güdümündeki partinin borazanlığına soyunuyorlar"
Günün Özeti
İran AB’ye Perşembe gününe kadar zaman verdi
Yüzlerce modifiyeli aracın buluşması havadan görüntülendi
Abdurrahim Albayrak’tan Falcao paylaşımı
Dışişleri Bakanlığından Lübnan’a kınama
O teröristler PKK’nın istihbarat ve özel güç unsurları çıktı

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

- Senegal: 47 - Litvanya: 101

Spor 01.09.2019, 14:21
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
banner63


Salon: Dongguan

Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Leonardo Damian Zalazar (Arjantin), Martin Horozov (Bulgaristan)

Senegal: Dalmeida, Muhammed Faye 4, Ndour 8, Ndiaye 2, Toure 8, Youssoupha Ndoye 6, Momar Ndoye, Sambe 2, İbrahima Faye 8, Gueye, Thiam 3, Diop 6

Litvanya: Grigonis 12, Kalnietis 13, Maciulis 8, Sabonis 13, Valanciunas 13, Butkevicius 6, Giedraitis, Jankunas 10, Kuzminskas 11, Lekavicius 10, Seibutis 3, Ulanovas 2

1. Periyot: 10-27

Devre: 21-48

3. Periyot: 33-77


ŞANGHAY (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın H Grubu ilk maçında Litvanya, Senegal'i 101-47 yendi.


#2019 FIBA Dünya Kupası #basketbol #Litvanya #Senegal
Yorumlar (0)
28°
az bulutlu
Namaz Vakti 01 Eylül 2019
İmsak 04:40
Güneş 06:09
Öğle 12:54
İkindi 16:34
Akşam 19:29
Yatsı 20:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Denizlispor 3 7
2. Çaykur Rizespor 3 7
3. Fenerbahçe 2 6
4. Alanyaspor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Beşiktaş 3 4
8. Galatasaray 3 4
9. Antalyaspor 3 4
10. Sivasspor 2 3
11. Malatyaspor 2 3
12. Konyaspor 3 3
13. Gazişehir 2 3
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Göztepe 3 1
17. Gençlerbirliği 2 0
18. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Erzurum BB 3 4
8. Osmanlıspor 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Altay 3 4
11. Bursaspor 2 3
12. Balıkesirspor 3 3
13. Menemen Belediyespor 2 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Everton 4 7
6. West Ham 4 7
7. Arsenal 3 6
8. M. United 4 5
9. Sheffield United 4 5
10. Chelsea 4 5
11. Tottenham 3 4
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Levante 3 6
4. Atletico Madrid 2 6
5. Osasuna 3 5
6. Deportivo Alaves 3 5
7. Barcelona 3 4
8. Real Madrid 2 4
9. Celta de Vigo 3 4
10. Real Valladolid 3 4
11. Real Sociedad 3 4
12. Mallorca 2 3
13. Real Betis 3 3
14. Getafe 3 2
15. Villarreal 2 1
16. Granada 2 1
17. Eibar 2 1
18. Valencia 2 1
19. Espanyol 2 1
20. Leganés 3 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@