Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: - ABD: 69 - Yunanistan: 53

İSTANBUL (AA) - 2019 FIBA Dünya Kupası 2. tur K Grubu mücadelesinde ABD, Yunanistan'ı 69-53 mağlup etti. Bu sonuçla ABD, turnuvada oynadığı dördüncü maçtan da galip ayrıldı. Yunanistan ise organizasyondaki ikinci yenilgisini yaşadı.

Salon: Shenzen Bay Spor Merkezi

Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Ferdinand Pascual (Filipinler), Wojciech Lizzka (Polonya)

ABD: Harris 3, Mitchell 10, Walker 15, Barnes 9, Turner 8, Plumlee, Brown 8, White 9, Middleton 4, Smart 3

Yunanistan: Calathes 5, Papapetrou 7, Papanikolaou, Giannis Antetokounmpo 15, Printezis 6, Sloukas 13, Vasilopoulos, Bourousis 3, Larentzakis, Thanasis Antetokounmpo 1, Mantzaris 3, Papagiannis

1. periyot: 19-17

Devre: 38-29

3. periyot: 54-41



