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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: - Almanya: 96 - Ürdün: 62

İSTANBUL (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Almanya, G Grubu'ndaki üçüncü maçında Ürdün'ü 96-62 yendi. Fransa ve Dominik Cumhuriyeti'nin son karşılaşmalar öncesi ikinci tura kalmayı garantilediği grupta, ilk galibiyetini alan Almanya ve galibiyetsiz Ürdün klasman maçları oynayacak.

Spor 05.09.2019, 13:17 05.09.2019, 13:50
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: - Almanya: 96 - Ürdün: 62
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İSTANBUL (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Almanya, G Grubu'ndaki üçüncü maçında Ürdün'ü 96-62 yendi. Fransa ve Dominik Cumhuriyeti'nin son karşılaşmalar öncesi ikinci tura kalmayı garantilediği grupta, ilk galibiyetini alan Almanya ve galibiyetsiz Ürdün klasman maçları oynayacak.

Salon: Shenzhen Spor Merkezi

Hakemler: Juan Fernandez (Arjantin), Daniel Alberto Garcia Nieves (Venezuela), Kingsley Ojeaburu (Nijerya)

Almanya: İsmet Akpınar 7, Schröder 10, Zipser 12, Theis 7, Kleber 18, Voigtmann 8, Barthel 13, Benzing 3, Giffey, Lo 7, Obst 6, Thiemann 5

Ürdün: Abdeen 2, Tucker 14, Alawadi 3, Abbas 4, Ahmet Düverioğlu 17, Al-Dasuqi, Alhamarsheh 3, Hussein 4, İbrahim 11, Obeid 2, Abuwazaneh, Hawwas 2

1. Periyot: 28-17

Devre: 48-36

3. Periyot: 66-49


 

#2019 FIBA Dünya Kupası #almanya #basketbol
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