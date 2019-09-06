Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: - Arjantin: 87 - Venezuela: 67

DONGGUAN (AA) - Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası 2. turundaki I Grubu ilk maçında Arjantin, Venezuela'yı 87-67 yendi. Arjantin, turnuvada üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Venezuela ise ikinci kez mağlup oldu.

Salon: Foshan

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Matthew Albert Myers (ABD), Yevgeniy Mikheyev (Kazakistan)

Arjantin: Garino 10, Delia 6, Campazzo 12, Scola 15, Vildoza 3, Laprovittola 9, Deck 25, Brussino 2, Galizzi 2, Caffaro 3, Fjellerup, Redivo

Venezuela: Jose Vargas, Guillent 10, Lewis 6, Colmenares 5, Riz 2, Bethelmy 11, Zamora 2, Carrera 19, Perez, Graterol, Gregory Vargas 10, Chourio 2

Periyot: 17-1

Devre: 38-25

3. Periyot: 63-47