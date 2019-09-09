Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: - Güney Kore: 66 - Nijerya: 108

İSTANBUL (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Nijerya, B Grubu'ndaki üçüncü maçında Güney Kore'yi 108-66 yendi. Rusya ve Arjantin'in ikinci karşılaşmaların ardından ikinci tura çıkmayı garantilediği grupta, bir galibiyetle üçüncü sırayı alan Nijerya ve galibiyetsiz son sırada kalan Güney Kore, klasman maçlarına çıkacak.

Salon: Wuhan Spor Merkezi

Hakemler: Omar Bermudez Mariscal (Meksika), Carsten Straube (Almanya), Markos Michaelides (İsviçre)

Güney Kore: Lee Jung-hyun 9, Kim Sun-hyung 2, Choi, Lee Seoung-hyun 12, Ra 18, Park 4, Kim Jong-kyu 2, Lee Dae-sung 6, Yang 3, Jeong 6, Heo 2, Kang 2

Nijerya: Uzoh 10, Okogie 6, Aminu 9, Diogu 16, Udoh 4, Eric 17, Metu 15, Okoye 9, Zanna 7, Iroegbu 6, Vincent 9

1. Periyot: 15-17

Devre: 31-49

3. Periyot: 50-79



