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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası Güney Kore: 73 - Rusya: 87

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında Rusya, Güney Kore'yi 87-73 yendi.

Spor 02.09.2019, 17:09 02.09.2019, 20:17
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası Güney Kore: 73 - Rusya: 87
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ŞANGHAY (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında Rusya, Güney Kore'yi 87-73 yendi.

Rusya ikinci galibiyetini alarak gruptan çıkmayı garantiledi. Güney Kore ise ikinci karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrıldı.

Salon: Wuhan Spor Merkezi

Hakemler: Omar Bermudez Mariscal (Meksika), Zdenko Tomasovic (Slovakya), Markos Michaelides (İsviçre)

Güney Kore: Choi 2, Junghyun Lee 7 Sunhyung Kim 6, Ra 19, Seounghyun Lee 9, Daesung Lee 17, Park 3, Heo 3, Yang, Jeong 4, Kang 3, Jongkyu Kim

Rusya: Fridzon 13, Ivlev 7, Vorontsevich 13, Kulagin 11, Kurbanov 8, Sopin, Karasev 9, Baburin, Motovilov 7, Antonov 6, Zubkov 11, Valiev 2

1. Periyot: 18-27

Devre: 37-40

3. Periyot: 49-63

5 faulle çıkan: 38.41 Daesung Lee (Güney Kore)


 

#2019 FIBA Dünya Kupası #basketbol #Güney Kore #rusya
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