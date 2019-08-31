Son Dakika
Boynuna saplanan makasla felç kalan Ezel’in ailesi eylem yaptı
Fırat Aslan, Berlin’de ringe çıkacak
İmamoğlu’ndan HDP’ye ziyaret: "Size güç olmak için geldik”
Vedat Muriqi’ye milli davet
Cinayete müdahalede ihmalleri bulunan polisler açığa alındı
Trabzonspor, İstanbul’a gitti
Bakan Turhan: "26 günde 2.5 milyon araç geçiş yaptı"
Çarpanak Adası’na antik yoldan su altı yürüyüşü
İşten çıkarılan İBB çalışanlarının bekleyişi sürüyor
Müge Anlı’nın programı ekranlara geri dönüyor

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

- İran: 81 - Porto Riko: 83

Spor 31.08.2019, 11:51
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
banner63


Salon: Guangzhou

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Nan Ye (Çin)

İran: Khahbahrami 14, Yakhchalidehkordi 22, Jamshidijafarabadi 7, Hassanzadeh 5, Haddadi 22, Geramipoor 6, Mashayekhi 3, Rostampour, Angeneh 2

Porto Riko: Huertas 32, Browne 10, Balkman 7, Franklin, Diaz 4, Brady, Clavell 3, Clemente 5, Collier 4, Mojica 8, Pineiro 8, Rodriguez 2

1. Periyot: 30-16

Devre: 49-31

3. Periyot: 65-51


İSTANBUL (AA) - Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Porto Riko, İran'ı son saniyede bulduğu basketle 83-81 yendi.

Son çeyrekte 17 sayı geriye düşen Porto Riko, son 2 dakikadaki performansıyla galip gelmeyi başardı. Maçın bitimine 1 saniye kala Javier Mojica'nın 2 sayılık basketiyle Porto Riko, sahadan 83-81 galip ayrıldı.

#2019 FIBA Dünya Kupası #basketbol #çin #iran #Porto Riko
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 31 Ağustos 2019
İmsak 04:39
Güneş 06:08
Öğle 12:54
İkindi 16:35
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Galatasaray 3 4
8. Sivasspor 2 3
9. Malatyaspor 2 3
10. Beşiktaş 2 3
11. Antalyaspor 2 3
12. Gazişehir 2 3
13. Konyaspor 2 2
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Osmanlıspor 3 4
8. Akhisar Bld.Spor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. M. United 4 5
5. Leicester City 3 5
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Southampton 4 4
14. Chelsea 3 4
15. West Ham 3 4
16. Wolverhampton 3 3
17. Aston Villa 3 3
18. Norwich City 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Atletico Madrid 2 6
4. Real Madrid 2 4
5. Real Valladolid 2 4
6. Deportivo Alaves 2 4
7. Osasuna 2 4
8. Celta de Vigo 3 4
9. Real Sociedad 3 4
10. Barcelona 2 3
11. Levante 2 3
12. Mallorca 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@