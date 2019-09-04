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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: - İtalya: 77 - Sırbistan: 92

ŞANGHAY (AA) - Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası D Grubu son maçında Sırbistan, İtalya'yı 92-77 mağlup etti. Gruptaki 3 maçını da kazanan Sırbistan 2. tura lider olarak çıkarken, üst turda mücadele edecek İtalya ise 2 galibiyette kaldı.

Spor 04.09.2019, 17:19 04.09.2019, 17:28
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: - İtalya: 77 - Sırbistan: 92
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ŞANGHAY (AA) - Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası D Grubu son maçında Sırbistan, İtalya'yı 92-77 mağlup etti. Gruptaki 3 maçını da kazanan Sırbistan 2. tura lider olarak çıkarken, üst turda mücadele edecek İtalya ise 2 galibiyette kaldı.

Salon: Foshan Uluslararası Spor ve Kültürel Arena

Hakemler: Steven Anderson (ABD), Yohan Rosso (Fransa), Jung Yu (Tayvan)

İtalya: Belinelli 15, Gallinari 26, Datome 5, Hackett 13, Biligha, Vitali, Gentile 11, Della Valle, Tessitori, Abass 5, Brooks 2

Sırbistan: Jovic 11, Lucic 2, Bogdanovic 31, Bircevic, Milutinov 4, Simonovic, Marjanovic 6, Raduljica 12, Bjelica 5, Micic 6, Guduric, Jokic 15

1. Periyot: 23-28

Devre: 45-50

3. Periyot: 57-70

5 faulle çıkan: 37.53 Lucic (Sırbistan)


 

#2019 FIBA Dünya Kupası #basketbol #italya #Sırbistan
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