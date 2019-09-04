Flaş HaberCumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'a YHT müjdesi
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Erdoğan: "Siyasi hırsları, ihtirasları uğruna AK Parti'ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bunların hepsi birer projedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüze kimse set çekemez, kardeşliğimizi sağlam tutursak fitne tohumları asla boy veremez. Şehirlerimizi şu anda dolaşan fitne tüccarları var. İnanıyorum ki Sivas bu fitne tüccarlarına prim vermeyecek."
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: - İtalya: 77 - Sırbistan: 92
ŞANGHAY (AA) - Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası D Grubu son maçında Sırbistan, İtalya'yı 92-77 mağlup etti. Gruptaki 3 maçını da kazanan Sırbistan 2. tura lider olarak çıkarken, üst turda mücadele edecek İtalya ise 2 galibiyette kaldı.
Spor 04.09.2019, 17:19 04.09.2019, 17:28
ŞANGHAY (AA) - Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası D Grubu son maçında Sırbistan, İtalya'yı 92-77 mağlup etti. Gruptaki 3 maçını da kazanan Sırbistan 2. tura lider olarak çıkarken, üst turda mücadele edecek İtalya ise 2 galibiyette kaldı.
Salon: Foshan Uluslararası Spor ve Kültürel Arena
Hakemler: Steven Anderson (ABD), Yohan Rosso (Fransa), Jung Yu (Tayvan)
İtalya: Belinelli 15, Gallinari 26, Datome 5, Hackett 13, Biligha, Vitali, Gentile 11, Della Valle, Tessitori, Abass 5, Brooks 2
Sırbistan: Jovic 11, Lucic 2, Bogdanovic 31, Bircevic, Milutinov 4, Simonovic, Marjanovic 6, Raduljica 12, Bjelica 5, Micic 6, Guduric, Jokic 15
1. Periyot: 23-28
Devre: 45-50
3. Periyot: 57-70
5 faulle çıkan: 37.53 Lucic (Sırbistan)
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