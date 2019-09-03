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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: - Litvanya: 92 - Kanada: 69

ŞANGHAY (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın H Grubu maçında Litvanya, Kanada'yı 92-69 mağlup etti.

Spor 03.09.2019, 14:45 03.09.2019, 17:19
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: - Litvanya: 92 - Kanada: 69

ŞANGHAY (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın H Grubu maçında Litvanya, Kanada'yı 92-69 mağlup etti.

Salon: Dongguan

Hakemler: Saverio Anzarini (İtalya), Gentian Cici (Arnavutluk), Martin Horozov (Bulgaristan)

Litvanya: Marius Grigonis 8, Mantas Kalnietis 11, Jonas Maciulis 7, Domantas Sabonis 10, Jonas Valanciunas 13, Arnas Butkevicius 3, Rokas Giedraitis, Paulius Jankunas 3, Mindaugas Kuzminskas 9, Lukas Lekavicius 11, Renaldas Seibutis 2, Edgaras Ulanovas 15

Kanada: Khem Birch 12, Melvin Ejim, Cory Joseph 15, Kevin Pangos 3, Phil Scrubb 4, Brady Heslip 5, Owen Klassen 2, Conor Morgan 2, Andrew Nembhard, Thomas Scrubb 2, Kyle Wiltjer 24

1. Periyot: 24-14

Devre: 46-36

3. Periyot: 70-54


 

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#2019 FIBA Dünya Kupası #çin #H Grubu #kanada #Litvanya
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