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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: Nijerya: 81 - Arjantin: 94

Spor 02.09.2019, 11:37 02.09.2019, 16:03
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: Nijerya: 81 - Arjantin: 94
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İSTANBUL (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Arjantin, B Grubu'ndaki ikinci maçında Nijerya'yı 94-81 yendi ve 2'de 2 yaptı.

Salon: Wuhan Spor Merkezi

Hakemler: Cristiano Maranho (Brezilya), Takaki Kato (Japonya), Ahmed Ali Yaseen Al-Shuwaili (Irak)

Nijerya: Aminu 3, Nwora 12, Okogie 18, Diogu 8, Uzoh 4, Udoh 3, Iroegbu 10, Metu 9, Okoye 3, Vincent 11, Eric, Zanna

Arjantin: Campazzo 14, Brussino 8, Garino 17, Delia 7, Scola 23, Laprovittola 11, Vildoza 4, Deck 10

1. Periyot: 17-28

Devre: 43-43

3. Periyot: 61-72


 

#2019 FIBA Dünya Kupası #Arjantin #basketbol #Nijerya
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