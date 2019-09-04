Son Dakika
Gelinini öldüreceği korkusuyla oğlunu ihbar etti
Çekya Başbakanı İTÜ ARI Teknokent'i ziyaret etti
Cezaevinden firar edip eşini öldüren zanlı yakalandı
Engelli Gamze Elibol, 72 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti
Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü
"Milli maç arasına lider girmemiz güzel bir duygu"
Şampiyon güreşçi Tevfik Kış vefat etti
Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği'nden TÜSEB'e ziyaret
"Karakartal'ın İzinde Beşiktaş" fotoğraf yarışmasının ödül töreni yapıldı
Gürcistan’da ’Hızlı ve Öfkeli 9’ filminin çekimleri nefes kesti

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: - Porto Riko: 67 - Tunus: 64

Spor 04.09.2019, 11:35 04.09.2019, 14:07
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: - Porto Riko: 67 - Tunus: 64
banner63

İSTANBUL (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Porto Riko, C Grubu'ndaki üçüncü maçında Tunus'u 67-64 mağlup etti. Bu sonucun ardından Porto Riko, gruptan çıkmayı başardı. Grupta ilk iki maçını kazanan İspanya da son 16'ya kalmayı garantilemişti.

Salon: Guangzhou

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Krishna Joaquin Dominguez Viveros (Meksika)

Porto Riko: Browne 9, Diaz 7, Huertas 10, Balkman 14, Franklin 2, Mojica, Rodriguez 6, Clemente, Collier 4, Clavell 7, Pineiro 8

Tunus: Abada 14, El Mabrouk 2, Ben Romdhane 12, Roll 13, Mejri 14, Chennoufi, Hadidane 9

1. Periyot: 19-18

Devre: 38- 32

3. Periyot: 52-55


 

#Porto Riko #Tunus #basketbol #2019 FIBA Dünya Kupası
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@