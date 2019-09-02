Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: - Sırbistan: 126 - Filipinler: 67

ŞANGHAY (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Sırbistan, Filipinler'i 126-67 yendi. Sırbistan gruptaki ikinci galibiyetini alırken, Filipinler ikinci kez mağlup oldu. Balkan temsilcisi bu galibiyetle gruptan çıkmayı garantiledi.

Salon: Foshan Uluslararası Spor ve Kültür Arena

Hakemler: Guilherme Locatelli (Brezilya), Jung Yu (Çin Tayvan), Yohan Rosso (Fransa)

Sırbistan: Micic 11, Bogdanovic 17, Lucic 4, Bircevic 6, Milutinov 10, Bjelica 20, Guduric 12, Jokic 11, Jovic 6, Marjanovic 9, Raduljica 13, Simonovic 7

Filipinler: Aguilar 7, Blatche 5, Dalistan 15, Norwood, Rosario 2, Almazen, Bolick 7, Fajardo 8, Perez 16, Pogoy 2, Ravena 5

1. Periyot: 28-13

Devre: 62-35

3. Periyot: 99-48



