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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: - Sırbistan: 90 - Porto Riko: 47

İSTANBUL (AA) - Çin düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası 2. Tur J Grubu'nda Sırbistan, Porto Riko'yu 43 sayı farkla 90-47 yendi. İlk turda 3 maçını da kazanan Sırbistan, 4. galibiyetini alarak çeyrek finale çıkma yolunda büyük bir avantaj elde etti. İlk gruptan 1 yenilgisi olan Porto Riko ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Spor 06.09.2019, 13:32 06.09.2019, 13:59
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: - Sırbistan: 90 - Porto Riko: 47

İSTANBUL (AA) - Çin düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası 2. Tur J Grubu'nda Sırbistan, Porto Riko'yu 43 sayı farkla 90-47 yendi. İlk turda 3 maçını da kazanan Sırbistan, 4. galibiyetini alarak çeyrek finale çıkma yolunda büyük bir avantaj elde etti. İlk gruptan 1 yenilgisi olan Porto Riko ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Wuhan Spor Merkezi

Hakemler: Cristiano Maranho (Brezilya), Martins Kozlovskis (Letonya), Zdenko Tomasovic (Slovakya)

Sırbistan: Bircevic 12, Lucic 4, Bogdanovic 5, Jovic 2, Marjanovic 16, Bjelica 18, Guduric 10, Jokic 14, Micic, Milutinov, Raduljica 4, Simonovic 5

Porto Riko: Huertas 11, Browne 2, Diaz 2, Franklin, Balkman 4, Brady 2, Clavell 7, Clemente, Collier 8, Mojica 2, Pineiro 6, Rodriguez 3

1. Periyot: 23-14

Devre: 49-26

3. Periyot: 71-39

#2019 FIBA Dünya Kupası #basketbol #çin #Porto Riko #Sırbistan
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