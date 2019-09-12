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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: - Sırbistan: 94 - ABD: 89

Spor 12.09.2019, 16:12 12.09.2019, 16:18
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: - Sırbistan: 94 - ABD: 89

İSTANBUL (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası 5-8'incilik klasman maçında Sırbistan, ABD'yi 94-89 yendi.

Salon: Dongguan

Hakemler: Cristiano Maranho (Brezilya), Jung Yu (Tayvan), Luis Castillo (İspanya)

Sırbistan: Bogdanovic 28, Nikola Jokic 9, Stefan Jokic 9, Lucic 15, Milutinov 7, Bjelica 8, Micic 10, Marjanovic 8, Simonovic

ABD: Barnes 22, Harris 4, Mitchell 9, Turner 10, Walker 18, Brown 4, Lopez 2, Middleton 16, Plumlee 2, White 2

1. periyot: 32-7

Devre: 44-40

3. periyot: 71-68

#2019 FIBA Dünya Kupası #abd #çin #Sırbistan
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