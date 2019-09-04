Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: - Venezuela: 72 - Çin: 59

ŞANGHAY (AA) - Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası A Grubu üçüncü ve son karşılaşmasında Venezuela, ev sahibi Çin'i 72-59 mağlup etti. Venezuela, 2 galibiyete ulaşarak adını 2. tura yazdırmayı başardı. Tek galibiyette kalan Çin ise klasman maçları oynayacak.

Salon: Wukesong

Hakemler: Yener Yılmaz (Türkiye), Matthew Albert Myers (ABD), Boris Krejic (Slovenya)

Venezuela: Jose Vargas 3, Guillent 15, Lewis 13, Colmenares 11, Ruiz 4, Bethelmy 3, Zamora 5, Carrera 4, Graterol 2, Gregory Vargas 12, Chourio

Çin: Ailun 1, Qi 8, Xiachuan 5, Jianlian 11, Jiwei 12, Zhelin 5, Rui 2, Minghui 2, Shuo 13, Abudurexiti

1. Periyot: 18-10

Devre: 33-23

3. Periyot: 51-41

5 faulle çıkan: 39.53 Qi (Çin)



