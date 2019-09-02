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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: Venezuela: 87 - Fildişi Sahili: 71

İSTANBUL (AA) - Çin düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası A Grubu'nda Venezuela, Fildişi Sahili'nin 87-71 yendi. Venezuela, gruptaki ilk galibiyetini alırken, Fildişi Sahili ikinci maçını da kaybetti.

Spor 02.09.2019, 11:40 02.09.2019, 16:02
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: Venezuela: 87 - Fildişi Sahili: 71
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İSTANBUL (AA) - Çin düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası A Grubu'nda Venezuela, Fildişi Sahili'nin 87-71 yendi. Venezuela, gruptaki ilk galibiyetini alırken, Fildişi Sahili ikinci maçını da kaybetti.

Salon: Wukesong

Hakemler: Albert Matthew Myers (ABD), Yener Yılmaz (Türkiye), Harja Jaladri (Endonezya)

Venezuela: Guillent 28, Jose Vargas 8, Ruiz 10, Lewis 3, Colmenares 10, Gregory Vargas 2, Zamora 14, Chourio 5, Graterol 4, Carrera 3

Fildişi Sahili: Abouo 19, Diabate 3, Landry Edi 11, Kone 2, Thompson 15, Adjehi 2, Bamba 13, Fofana 1, Pamba 5, Zerbo

1. Periyot: 26-17

Devre: 49-32

3. Periyot: 73-56

#2019 FIBA Dünya Kupası #basketbol #çin #Fildişi Sahili #Venezuela
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