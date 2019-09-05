Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupasın'da 8 takım 2. tura yükseldi

ANKARA (AA) - Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E, F, G ve H gruplarındaki üçüncü ve son maçlar oynandı.

Son karşılaşmalar öncesi gruptan çıkmayı garantileyen ABD, Brezilya, Fransa, Dominik Cumhuriyeti, Avustralya ve Litvanya'nın ardından Çekya ve Yunanistan da 2. tura yükseldi.

Gruplarında ilk iki sırada yer alamayan Türkiye, Japonya, Yeni Zelanda, Karadağ, Almanya, Ürdün, Kanada ve Senegal, olimpiyat elemelerinde oynamaya hak kazanmak için klasman karşılaşmalarına çıkacak.

Turnuvanın altıncı gününde alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

E Grubu

Türkiye-Çekya: 76-91

ABD-Japonya: 98-45



TakımMaçGMASYSPuan1.ABD330279 204 62.Çekya32124724053.Türkiye31225425144.Japonya3031882733

F Grubu

Brezilya-Karadağ: 84-73

Yunanistan-Yeni Zelanda: 103-97



TakımMaçGMASYSPuan1.Brezilya33026524562.Yunanistan 32126623653.Yeni Zelanda 31228428844.Karadağ 3032162623

G Grubu

Almanya-Ürdün: 96-62

Dominik Cumhuriyeti-Fransa: 56-90



TakımMaçGMASYSPuan1.Fransa33027119462.Dominik Cumhuriyeti 32120623453.Almanya 31223821044.Ürdün3032022793

H Grubu

Kanada-Senegal: 82-60

Litvanya-Avustralya: 82-87



TakımMaçGMASYSPuan1.Avustralya 33027624262.Litvanya 32127520353.Kanada31224326044.Senegal 3031752643

- Türkiye klasman maçları oynayacak

Turnuvaya ilk turda veda eden milli takım, olimpiyat elemeleri için klasman maçlarına çıkacak. Türkiye; Yeni Zelanda, Karadağ ve Japonya'nın bulunduğu O Grubu'nda mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar, O Grubu’ndaki ilk maçında 7 Eylül Cumartesi günü TSİ 14.30’da Karadağ, ikinci maçında da 9 Eylül Pazartesi günü TSİ 14.30’da Yeni Zelanda ile karşılaşacak.

Klasman gruplarını ilk sırada bitiren takımlar 17-20, ikinciler 21-24, üçüncüler 25-28 ve dördüncüler ise 29-32 sıralarına yerleşecek.

- 2. tur yarın başlıyor

2019 FIBA Dünya Kupası'nda 2. tur müsabakaları 6-9 Eylül tarihlerinde yapılacak.

16 takım, yine 4'erli gruplarda mücadele edecek. Ekiplerin ilk turda aldığı sonuçlar, 2. tura taşınacak.

Takımlar, 2. tur gruplarında ikişer maç oynayacak. İlk turda aynı grupta yer almayan takımlar arasındaki karşılaşmalar sonucu ilk 2'ye girenler, çeyrek finalist olacak.

İkinci tur gruplarının dağılımı şöyle:

I Grubu: Arjantin, Polonya, Venezuela, Rusya

J Grubu: Sırbistan, İspanya, İtalya, Porto Riko

K Grubu: ABD, Brezilya, Çekya, Yunanistan

L Grubu: Avustralya, Fransa, Dominik Cumhuriyeti, Litvanya

Yarın oynanacak karşılaşmalar şu saatlerde (TSİ) başlayacak:

I Grubu

11.00 Polonya-Rusya

15.00 Arjantin-Venezuela

J Grubu

11.30 Sırbistan-Porto Riko

15.30 İspanya-İtalya