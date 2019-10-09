Basketbol: 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası
- Fenerbahçe Öznur Kablo: 86 - Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: 62- Fenerbahçe, 12. kez kupayı kazandı
Salon: Kadir Has
Hakemler: Sami Özel, Tahsin Kuzu, Dağder Dağlı
Fenerbahçe Öznur Kablo: Sevgi Uzun 9, Tuğçe Canıtez 10, Iagupova 25, Cruz Lebrato 7, Williams 8, Ayşe Cora, Olcay Çakır Turgut 2, Esra Ural Topuz 2, Zandalasini 16, Stokes 4, Duygu Özen 3
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Coffey 14, Melis Talay 3, İlayda Güner 10, Marginean 9, Rodriguez 17, Meltem Avcı 4, Feride Şevval Akalan 5
1. Periyot: 23-14
Devre: 47-26
KAYSERİ (AA) - Basketbolda 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 86-62 yenen Fenerbahçe Öznur Kablo kazandı.
Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 5. dakika geçildiğinde rakibine 12-6'lık üstünlük sağladı. Sevgi Uzun ve Iagupova'nın elinden bulduğu sayılarla farkı açan Fenerbahçe ilk çeyreği 23-14 önde tamamladı.
İkinci periyoda da iyi başlayan Fenerbahçe, Zandalasini ile pota altından peş peşe sayılar bulurken, Iagupova da etkili oyununu sürdürdü. Zandalasini ve Sevgi Uzun'un peş peş attığı 3'lüklerle sarı-lacivertliler maçın 17. dakikasını 41-25 önde geçti. Farkı daha da açan Fenerbahçe soyunma odasına 47-26 önde girdi.
Üçüncü çeyreğin başında iki takım da sayı üretmekte zorlandı. Savunmasını sertleştiren ve rakibine kolay sayı fırsatı vermeyen Fenerbahçe maçın 25. dakikasında skoru 60-34'e getirdi. Çukurova Basketbol aradaki farkı azaltmaya çalışsa da çeyrek 67-50 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılıklı top kayıplarıyla başlayan son periyotta her iki takım da sayı bulmakta zorlandı. Karşılıklı basketlerle devam eden karşılaşmada üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, parkeden 86-62 galip ayrıldı.
27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olan Fenerbahçe, 12. kez kupayı kazandı.
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