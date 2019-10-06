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Basketbol: 4. Özgecan Aslan Kupası
ADANA (AA) - Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Özgecan Aslan Kadınlar Basketbol Kupası son gününde iki maçla devam etti. Tek devreli lig usulüne göre düzenlenen turnuvanın son gününde iki müsabaka oynandı. ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda...
Spor 06.10.2019, 18:55
ADANA (AA) - Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Özgecan Aslan Kadınlar Basketbol Kupası son gününde iki maçla devam etti.
Tek devreli lig usulüne göre düzenlenen turnuvanın son gününde iki müsabaka oynandı.
Aynı spor salonunda oynanan ikinci maçta ise Hatay Büyükşehir Belediyespor, Adana Basketbol'u 71-64 yendi.
Müsabaka sonucunda turnuvaya katılan takımlara plaket verildi.
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