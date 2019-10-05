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Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

- Petkimspor ile Final Gençlik finale yükseldi

Spor 05.10.2019, 21:01
Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Basketbol Ligi (TBL) Erkekler Federasyon Kupası'nda yarı final maçları oynandı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor Salonu'ndaki oynanan yarı final müsabakalarında Akhisar Belediyespor ile Petkimspor, Final Gençlik ile de Merkezefendi Belediyesi karşılaştı.

Yarı finalde Akhisar Belediyespor'u 89-90 mağlup eden Petkimspor ile Merkezefendi Belediye'yi 82-81 yenen Final Gençlik finale yükseldi.

Petkimspor ile Final Gençlik arasındaki final maçı, 7 Ekim Pazartesi günü oynanacak.

#basketbol #eskişehir #Final Gençlik #Petkimspor
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