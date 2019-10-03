Basketbol Erkekler Federasyon Kupasında Mamak Belediye çeyrek finalde

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Eskişehir'de düzenlenen Erkekler Federasyon Kupası'nın grup müsabakaları tamamlandı. Ankara temsilcisi Mamak Belediye Basketbol Takımı rakibini yenerek çeyrek finale yükseldi. Başkent temsilcisi çeyrek finalde Final Gençlik ile karşı karşıya gelecek.

Toplam 16 takımın 4 grupta mücadele ettiği ve 7 Ekim Pazartesi gününe kadar sürecek organizasyonun üçüncü gününde 8 müsabaka oynandı.

Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

1881 Düzce Belediyespor-Akhisar Belediyespor: 72-74

Final Gençlik-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 78-86

B Grubu:

Samsunspor-Lokman Hekim Fethiye Belediye: 69-86

Mamak Belediyesi-Konyaspor: 72-73

C Grubu:

Manisa Büyükşehir Belediye-Petkim Spor: 53-86

Bornova Belediyespor-Anadolu Basket: 98-49

D Grubu:

Bandırma Kırmızı-Gemlik Basket: 81-76

Merkezefendi Belediyesi-Yalova Spor: 90-75

- Çeyrek finalistler belli oldu

Gruplarda yapılan son maçların ardından ilk iki sırayı alan ekipler çeyrek finale yükseldi.

A Grubu'nda Akhisar Belediyespor ile Final Gençlik, B Grubu'nda Mamak Belediyesi ile Konyaspor, C Grubu'nda Petkim Spor ile Manisa Büyükşehir Belediye, D Grubu'nda ise Merkezefendi Belediyesi ile Bandırma Kırmızı çeyrek finale adını yazdırdı.

4 Ekim Cuma günü Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak çeyrek finalde eşleşmeler ise şu şekilde:

Akhisar Belediyespor-Konyaspor

Petkim Spor-Bandırma Kırmızı

Mamak Belediyesi-Final Gençlik

Merkezefendi Belediyesi-Manisa Büyükşehir Belediye