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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

- Spartak Noginsk: 67 - Bellona Kayseri Basketbol: 81

Spor 26.09.2019, 19:29 26.09.2019, 19:34
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

İSTANBUL (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası eleme turu ilk maçında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda Rusya temsilcisi Spartak Noginsk'i 81-67 yenerek avantaj elde etti.

Rusya'nın Noginsk şehrinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 37-36 önde tamamlayan Bellona Kayseri Basketbol, sahadan 14 sayı farkla 81-67 galip ayrıldı.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 3 Ekim Perşembe günü Kayseri'de oynanacak.

#basketbol #Bellona Kayseri Basketbol #FIBA Kadınlar Avrupa Kupası #ilk maç #Spartak Noginsk
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