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Basketbol: FIBA Kadınlar Süper Kupa

- UMMC Ekaterinburg, Nadezhda'yı 87-67 mağlup ederek kupayı 4. kez müzesine götürdü

Spor 10.10.2019, 19:34
Basketbol: FIBA Kadınlar Süper Kupa


ANKARA (AA) - Rus kulüplerinin karşılaştığı 2019 FIBA Kadınlar Süper Kupası'nı, Nadezhda'yı 87-67 yenen UMMC Ekaterinburg kazandı.

Geçen sezonun FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu UMMC Ekaterinburg ile FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın sahibi Nadezhda, Rusya'nın Ekaterinburg kentindeki DIVS Spor Salonu'nda karşılaştı.

İlk çeyreği 21-19 önde tamamlayan ev sahibi takım, soyunma odasına giderken de 2 sayılık farkı (38-36) korudu. UMMC Ekaterinburg, 3. periyodunu 65-50 önde bitirdiği maçtan 87-67 galip ayrıldı.

UMMC Ekaterinburg böylece 2013, 2016 ve 2018'den sonra 4. kez kupanın sahibi oldu.

#FIBA Kadınlar Süper Kupa #basketbol #UMMC Ekaterinburg #Nadezhda
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