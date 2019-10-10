Basketbol: FIBA Kadınlar Süper Kupa
- UMMC Ekaterinburg, Nadezhda'yı 87-67 mağlup ederek kupayı 4. kez müzesine götürdü
Spor 10.10.2019, 19:34
ANKARA (AA) - Rus kulüplerinin karşılaştığı 2019 FIBA Kadınlar Süper Kupası'nı, Nadezhda'yı 87-67 yenen UMMC Ekaterinburg kazandı.
İlk çeyreği 21-19 önde tamamlayan ev sahibi takım, soyunma odasına giderken de 2 sayılık farkı (38-36) korudu. UMMC Ekaterinburg, 3. periyodunu 65-50 önde bitirdiği maçtan 87-67 galip ayrıldı.
UMMC Ekaterinburg böylece 2013, 2016 ve 2018'den sonra 4. kez kupanın sahibi oldu.
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