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Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası Adana Basketbol: 69 - İzmit Belediyespor: 80

KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Erciyes Kupası'nın son gününde İzmit Belediyespor, Adana Basketbol'u 80-69 yendi.

Spor 19.09.2019, 15:49 19.09.2019, 17:29
Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası Adana Basketbol: 69 - İzmit Belediyespor: 80
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KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Erciyes Kupası'nın son gününde İzmit Belediyespor, Adana Basketbol'u 80-69 yendi.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Sertan Kırklar, Eyüp Ayhan, Ali Baran Tecirli

Adana Basketbol: Nihan Dabakoğlu 2, Sera Özelçi 3, Ivashchanka 20, Nuran Tutsak 2, Sevgi Tonguç 14, Melis Uçar, Prince 21, Dikeoulaku 7

İzmit Belediyespor: Ezgi Manlacı 2, Warley 6, Grigalauskyte 15, Cado 21, Gizem Yavuz 4, Özge Kavurmacıoğlu 8, Defne Paylar, Silva Yengen, Doğa Topçu, Nazlı Gökdemir 10, Melek Yusufoğlu 6, Yasemin Güneş 8

1. Periyot: 14-18

Devre: 25-39

3. Periyot: 47-56

#adana basketbol #basketbol #İzmit Belediyespor #Kadınlar Erciyes Kupası
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