Basketbol Milli Takımımız, Dünya Kupası sınavında

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Erkek Milli Takımımız, sabah saatlerindeki uçakla Çin’in Şanghay kentine doğru yola çıktı.

ŞAMPİYONA ÖNCESİ TURNUVA

Şanghay’a vardıktan sonra Suzhou’ya geçecek olan millilerimiz, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında, 23-27 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Atlas Challenge Turnuvası'na katılacak. Turnuvada milli takımımızın yanı sıra Senegal, Venezuela, Porto Riko, Yunanistan, Ürdün, Çin ve Dominik Cumhuriyeti’nin milli takımları yer alacak. A Erkek Milli Takımımız turnuvadaki ilk maçında 23 Ağustos Cuma günü TSİ 14.30’da Porto Riko ile karşılaşacak. Millilerimizin turnuvadaki bir sonraki maçı bu maçın sonucunun ardından belli olacak ve 25 Ağustos Pazar günü oynanacak.

Atlas Challenge Turnuvası’nın 27 Ağustos Salı günü tamamlanmasının ardından, millilerimiz 28 Ağustos Çarşamba günü Dünya Kupası'nda grup maçlarını oynayacağı Şanghay’a gidecek.

A Erkek Milli Takımımız, FIBA 2019 Dünya Kupası’nda E Grubu’nda Japonya, ABD ve Çekya ile karşılaşacak.