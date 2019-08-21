Son Dakika
Bakan Soylu’dan önemli açıklamalar - Habertürk'te Gündeme Dair Açıklamalar!..
Ankara’da 3.4 büyüklüğünde deprem - Ankara deprem son dakika 20 agustos
Son Dakika Ankara Kahramankazan'da 3.5 Büyüklüğünde Deprem oldu
Yunus ekibi park halindeki araca çarptı: 2 polis yaralı
İtalya Başbakanı Conte istifa edecek
Borsa ilk yarıda yükseldi - Borsa İstanbul'da Son Dakika Borsa Haberleri
5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
FETÖ/PDY’nin üniversite yapılanmasına 21 gözaltı kararı
Konut satışları Temmuz’da azaldı - Konut satış istatistikleri temmuz 2019
Ankara’da 3.0 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Basketbol Milli Takımımız, Dünya Kupası sınavında

31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Erkek Milli Takımımız, sabah saatlerindeki uçakla Çin’in Şanghay kentine doğru yola çıktı.

Spor 21.08.2019, 10:50 21.08.2019, 11:28 Ramazan Durmuş
Basketbol Milli Takımımız, Dünya Kupası sınavında

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Erkek Milli Takımımız, sabah saatlerindeki uçakla Çin’in Şanghay kentine doğru yola çıktı.

ŞAMPİYONA ÖNCESİ TURNUVA

Şanghay’a vardıktan sonra Suzhou’ya geçecek olan millilerimiz, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında, 23-27 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Atlas Challenge Turnuvası'na katılacak. Turnuvada milli takımımızın yanı sıra Senegal, Venezuela, Porto Riko, Yunanistan, Ürdün, Çin ve Dominik Cumhuriyeti’nin milli takımları yer alacak. A Erkek Milli Takımımız turnuvadaki ilk maçında 23 Ağustos Cuma günü TSİ 14.30’da Porto Riko ile karşılaşacak. Millilerimizin turnuvadaki bir sonraki maçı bu maçın sonucunun ardından belli olacak ve 25 Ağustos Pazar günü oynanacak.

Atlas Challenge Turnuvası’nın 27 Ağustos Salı günü tamamlanmasının ardından, millilerimiz 28 Ağustos Çarşamba günü Dünya Kupası'nda grup maçlarını oynayacağı Şanghay’a gidecek.

A Erkek Milli Takımımız, FIBA 2019 Dünya Kupası’nda E Grubu’nda Japonya, ABD ve Çekya ile karşılaşacak.

banner62
#spor #basketbol #basketbol federasyonu #FIBA 2019 Dünya Kupası #çin #Basketbol Milli Takımı Çine uçtu
Yorumlar (0)
23°
hafif yağmur
Namaz Vakti 21 Ağustos 2019
İmsak 04:26
Güneş 05:58
Öğle 12:57
İkindi 16:43
Akşam 19:46
Yatsı 21:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 1 3
2. Sivasspor 1 3
3. Malatyaspor 1 3
4. Denizlispor 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Çaykur Rizespor 1 3
8. Trabzonspor 1 1
9. Kasımpaşa 1 1
10. Ankaragücü 1 1
11. Konyaspor 1 1
12. Gençlerbirliği 1 0
13. Göztepe 1 0
14. Kayserispor 1 0
15. Galatasaray 1 0
16. Beşiktaş 1 0
17. Başakşehir 1 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Fatih Karagümrük 1 3
2. Ümraniye 1 3
3. Adana Demirspor 1 3
4. Menemen Belediyespor 1 3
5. Osmanlıspor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. İstanbulspor 1 1
9. Erzurum BB 1 1
10. Keçiörengücü 1 1
11. Boluspor 1 0
12. Adanaspor 1 0
13. Altınordu 1 0
14. Altay 1 0
15. Bursaspor 1 0
16. Balıkesirspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 1 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Man City 2 4
4. M. United 2 4
5. Brighton 2 4
6. Tottenham 2 4
7. Bournemouth 2 4
8. Sheffield United 2 4
9. Everton 2 4
10. Burnley 2 3
11. Norwich City 2 3
12. Leicester City 2 2
13. Wolverhampton 2 2
14. Crystal Palace 2 1
15. Chelsea 2 1
16. West Ham 2 1
17. Aston Villa 2 0
18. Newcastle 2 0
19. Southampton 2 0
20. Watford 2 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 1 3
2. Sevilla 1 3
3. Mallorca 1 3
4. Real Valladolid 1 3
5. Athletic Bilbao 1 3
6. Atlético Madrid 1 3
7. Deportivo Alaves 1 3
8. Osasuna 1 3
9. Granada 1 1
10. Villarreal 1 1
11. Real Sociedad 1 1
12. Valencia 1 1
13. Eibar 1 0
14. Real Betis 1 0
15. Barcelona 1 0
16. Getafe 1 0
17. Leganés 1 0
18. Levante 1 0
19. Celta de Vigo 1 0
20. Espanyol 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@