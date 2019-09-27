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Basketbol: Süper Lig

- Basketbol Erkekler Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak

Spor 27.09.2019, 10:21 27.09.2019, 10:48
Basketbol: Süper Lig

İSTANBUL (AA) - Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın müsabaka programı şu şekilde:

Yarın:

13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Tekfen (Gazanfer Bilge)

15.15 Türk Telekom-Galatasaray Doğa Sigorta (Ankara)

17.30 Teksüt Bandırma-Pınar Karşıyaka (Banvit Kara Ali Acar)

29 Eylül Pazar:

13.00 Bursaspor-TOFAŞ (TOFAŞ)

15.15 Gaziantep Basketbol-Afyon Belediyespor (Şahinbey)

17.30 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Sompo Sigorta (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

20.00 Sigortam.net İTÜ Basketbol-Fenerbahçe Beko (Salon henüz açıklanmadı)

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Anadolu Efes-OGM Ormanspor (Sinan Erdem)

#basketbol #süper lig
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