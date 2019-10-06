Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Keseratar, Alper Özgök, Serhat Büker

OGM Ormanspor: Kloof, Kikanovic 30, Dorukhan Engindeniz 7, Cevher Özer 24, Warren 10, Caner Ercan 8, Kadir Bayram, Babic 2

Teksüt Bandırma: Smith 17, Prewitt 12, Erkan Yılmaz, Kalinoski 10, Terry 15, Rıdvan Öncel 18, Atakan Erdek, Şehmuz Hazer 9, Hummer 5, Ragıp Berke Atar



1. periyot: 22-23

Devre: 43-41

3. periyot: 66-66

ANKARA (AA) - Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Teksüt Bandırma, deplasmanda OGM Ormanspor'u 86-81 yendi.

Karşılaşma karşılıklı basketlerle başladı ve ilk 7 dakika 17-17 eşitlikle geçildi. İlk periyodu, Teksüt Bandırma 23-22 önde tamamladı.

İkinci periyotta Caner'in 3 sayılık basketiyle 2 dakika geride kalırken skoru 28-23'e getiren ev sahibi ekip, potasını iyi savunarak ilk 3 dakika rakibine sayı şansı tanımadı. Caner, Cevher ve Warren ile hücumda etkili olan OGM Ormanspor, soyunma odasına 43-41 önde gitti.

Üçüncü periyoda sert savunmayla başlayan OGM Ormanspor, rakibini dış atışlara zorladı. Pota altında etkili olmaya devam eden OGM Ormanspor, hücumda Cevher, Kikanovic ve Babic ile etkili oldu. Misafir ekip, hızlı hücumlar sonucunda Terry, Rıdvan Öncel ve Smith ile basketler bularak farkın açılmasına izin vermedi ve son periyoda 66-66'da eşitlikle girildi.

Dördüncü periyotta skor 2 dakikanın ardından değişti ve Terry'nin basketiyle Bandırma temsilcisi, 68-66 öne geçti. Dorukhan Engindeniz'in boyalı alanın dışından basketiyle yeniden öne geçen OGM Ormanspor, Cevher ve Kikanovic ile konuk ekip ise Terry, Smith ve Prewitt ile sayılar üretti. Cevher'in 3 sayılık basketiyle 77-77 eşitliği sağlayan OGM Ormanspor, bitime 2 dakika 19 saniye kala Kikanovic'in basketiyle 79-77 öne geçti ve rakibine mola aldırdı. Karşılıklı basketlerin ardından bitime 37 saniye kala Teksüt Bandırma 82-81 öne geçti. Ev sahibi ekip, Kikanovic ve Warren ile son hücum şanslarını değerlendiremedi. Teksüt Bandırma, karşılaşmayı 86-81 kazandı.







