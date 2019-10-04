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Basketbol Süper Ligi

Basketbol Süper Ligi'nde her hafta 2 maç, Tivibu Spor ve TRT Spor tarafından ortak yayınlanacak.

Spor 04.10.2019, 17:20 04.10.2019, 17:25
Basketbol Süper Ligi
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İSTANBUL (AA) - Basketbol Süper Ligi'nde her hafta 2 maç, Tivibu Spor ve TRT Spor tarafından ortak yayınlanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Basketbol Süper Ligi karşılaşmalarının yayın hakları sahibi Tivibu Spor'dan verilmeye devam edeceği, her hafta 2 karşılaşmanın TRT Spor ekranlarından da izleyicilerle buluşacağı belirtildi.

Ligin ikinci haftasında Tivibu Spor ve TRT Spor'dan ortak yayınlanacak maçların programı şöyle:

6 Ekim Pazar:

13.00 Pınar Karşıyaka-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol

7 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Anadolu Efes

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#basketbol #Basketbol Süper Ligi #Tivibu Spor #TRT Spor
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