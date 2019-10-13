



Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Halit Can Cihan

Bahçeşehir Koleji: Wilson 15, Hardy 14, Altan Erol, Clark 14, Hadi Özdemir, Armand 21, Can Altıntığ 5, Cevat Alper Özcan, Johnson 8, Doğan Şenli 5

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 15, Davis JR 21, Hrovat 14, Aldridge 6, Zanna 14, Erdi Gülaslan 9, Ali Ulaş Peker, Burak Eşlik 6, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2

1. Periyot: 27-25

Devre: 48-47

3. Periyot: 72-66

Beş faulle çıkan: 34.37 Johnson (Bahçeşehir Koleji)





İSTANBUL (AA) - Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 87-82 mağlup etti.

Böylelikle konuk ekip, bu sezon ilk galibiyetini aldı. Ev sahibi takım ise üçüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 3. dakikasını Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, 10-9 önde geçti. Hızlı hücumlarla etkili olan konuk ekibe kısa oyuncularının skor katkısıyla karşılık veren Bahçeşehir Koleji, 8. dakikayı 21-20 üstün bitirdi. Ev sahibi takım, son bölümde boyalı alandan bulduğu sayılarla ilk çeyreği de 27-25 önde tamamladı.

İkinci periyoda Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, iyi bir başlangıç yaptı. Konuk takım, top kayıpları yapan Bahçeşehir Koleji karşısında 13. dakikayı 33-31 üstün geçti. Üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle skorda üstünlüğü yeniden eline alan ev sahibi ekip, 18. dakikayı 45-41 önde geçti. Bahçeşehir Koleji, çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk yarısını da 48-47 üstün kapattı.

İkinci yarı, yüksek tempoda başladı. Ev sahibi ekip, özellikle Armand ile peş peşe sayılar bulurken Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, dış atış isabetleriyle oyuna ortak oldu. Son bölümde ritmini kaybeden rakibi karşısında hücumda etkili olmaya devam eden Bahçeşehir Koleji, final periyoduna 72-66 önde girdi.

Final periyoduna savunmada iyi başlayan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, yakaladığı 6-0'lık seriyle 32. dakikada beraberliği sağladı: 72-72. Bahçeşehir Koleji, hücumda boş atışlardan yararlanamayan rakibi önünde 34. dakikayı 76-72 üstün bitirdi. Top kayıpları yapan rakibine savunmada toparlanarak kolay sayı şansı vermeyen konuk ekip, 38. dakikada öne geçti: 78-79. Oyun üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, Crawford'un kritik basketiyle son 41 saniyeye 83-80 önde girdi. Kalan sürede hızlı hücumlardan skor üretmeye devam eden Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, maçı 87-82 kazandı.