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Basketbol Süper Ligi Bahçeşehir Koleji: 75 - Beşiktaş Sompo Sigorta: 80

- Bahçeşehir Koleji: 75 - Beşiktaş Sompo Sigorta: 80

Spor 29.09.2019, 19:37 29.09.2019, 19:39
Basketbol Süper Ligi Bahçeşehir Koleji: 75 - Beşiktaş Sompo Sigorta: 80

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Serhat Büker

Bahçeşehir Koleji: Wilson 19, Hardy 10, Johnson 26, Armand 2, Mathiang 8, Cevat Alper Özcan, Can Altıntığ 2, Doğan Şenli 3, Altan Erol 5

Beşiktaş Sompo Sigorta: Theodore 18, Gotcher 3, Birkan Batuk 10, Burak Can Yıldızlı 21, Samet Geyik 10, İsmet Akpınar 4, McAdoo 2, Durisic 1, Ömer Utku Al 2, McKissic 9

1. Periyot: 20-21

Devre: 41-40

3. Periyot: 57-64

Beş faulle çıkanlar: 28.45 Armand (Bahçeşehir Koleji), 36.34 Durisic (Beşiktaş Sompo Sigorta)

İSTANBUL (AA) - Basketbol Süper Ligi'nin ilk hafta karşılaşmasında Beşiktaş Sompo Sigorta, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 80-75 yendi.

Karşılaşmaya hızlı hücumlarla boyalı alandan bulduğu basketlerle giren Bahçeşehir Koleji, 4. dakikayı 11-5 önde geçti. Burak Can Yıldızlı ve Theodore'un sayılarıyla toparlanarak rakibine karşılık veren Beşiktaş Sompo Sigorta, 7. dakikaya 13-12 üstün girdi. Skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği birinci periyodu siyah-beyazlılar 21-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, iki ekip de daha çok uzun oyuncularıyla skor üretti. Bahçeşehir Koleji, Johnson ve Mathiang ile etkili olsa da boyalı alanı iyi kullanan Beşiktaş Sompo Sigorta, 16. dakikayı 33-29 önde bitirdi. Üst üste bulduğu sayılarla üstünlüğü yeniden eline alan ev sahibi takım, devreyi 41-40 galip kapattı.

İkinci yarı, takımların arka arkaya yaptığı top kayıplarıyla başladı. Savunmada tempoyu yakalayan Beşiktaş Sompo Sigorta, Birkan Batuk'un sayılarıyla 24. dakikayı 50-46 üstün geçti. Hızlı hücumlarla etkili olan siyah-beyazlı takım, ritmini kaybeden Bahçeşehir Koleji karşısında 29. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 53-60. Konuk ekip, final periyoduna da 64-57 önde girdi.

Son periyoda Wilson, Johnson ve Hardy ile etkili bir başlangıç yapan Bahçeşehir Koleji, 33. dakikada farkı 1 sayıya (64-65) indirdi. Theodore'un oyuna ağırlığını koyduğu bu bölümde peş peşe basketler bulan Beşiktaş Sompo Sigorta, son 3,5 dakikaya 73-67 önde girdi. Mücadelenin son anları oldukça çekişmeli geçerken, siyah-beyazlılar üstünlüğünü korudu ve sahadan 80-75 galip ayrıldı.

#Bahçeşehir koleji #basketbol #Basketbol Süper Ligi #Beşiktaş Sompo Sigorta
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