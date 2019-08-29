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Basketbol Süper Ligi Pazarlama Zirvesi

- Organizasyon, 24 Eylül Salı günü İstanbul'da yapılacak

Spor 29.08.2019, 12:27
Basketbol Süper Ligi Pazarlama Zirvesi
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından ilk defa düzenlenecek olan Basketbol Süper Ligi Pazarlama Zirvesi, 24 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek.

TBF'den yapılan açıklamada, İstanbul'daki Polat Renaissance Hotel'de yapılacak organizasyonda, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Brooklyn Nets'in pazarlama takımı genel müdür yardımcısı Mark Fine, Orlando Magic'in pazarlamadan sorumlu kıdemli genel müdür yardımcısı Chris D'orso, Havas İstanbul Üst Yöneticisi Cüneyt Devrim, Sports Production Hub (SPH) Üst Yöneticisi Massimo Cortinovis, Result Sports Üst Yöneticisi Mario Leo ve UNICEF'ten üst düzey bir yöneticinin konuşma yapacağı aktarıldı.

İlk defa düzenlenecek olan zirve ile kulüplerin pazarlama, satış ve medya departmanlarının gelişimine katkı sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.


#basketbol #Basketbol Süper Ligi Pazarlama Zirvesi #Türkiye Basketbol Federasyonu
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