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Basketbol Süper Ligi Pazarlama Zirvesi
- Organizasyon, 24 Eylül Salı günü İstanbul'da yapılacak
Spor 29.08.2019, 12:27
İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından ilk defa düzenlenecek olan Basketbol Süper Ligi Pazarlama Zirvesi, 24 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek.
İlk defa düzenlenecek olan zirve ile kulüplerin pazarlama, satış ve medya departmanlarının gelişimine katkı sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.
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|1
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|3
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|3
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|3
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|4
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|3
|4
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|3
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|3
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|3
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|2
|6
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|2
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|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
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|2
|1
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|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
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|1
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|0
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|0
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