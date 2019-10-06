Basketbol Süper Ligi: Türk Telekom Afyon'da galip: 82-78

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Mehmet Serdal Ünal, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam, Crawford 7, Davis 20, Aldridge 5, Zanna 16, Erdi Gülaslan 9, Burak Eşlik 3, Hrovat 18, Fırat Alemderoğlu, Ali Tuncer

Türk Telekom: Johnson 14, Hunter 14, Metin Türen 3, Fall 16, Campbell 9, Mustafa Baygül 9, Şafak Edge 2, Egemen Güven 4, Berkay Taşkıran, Wiltjer 11

1. Periyot: 15-28

Devre: 35-48

3. Periyot: 61-60

5 Faulle Çıkan: 39.55 Crawford (Afyon Belediyespor)

AFYONKARAHİSAR (AA) - Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Afyon Belediyespor'u 82-78 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Türk Telekom, Faal, Metin Türen ve Hunter'in sayılarıyla 4. dakikayı 7-6 önde geçti. Sayı bulmakta zorlanan Afyon Belediyespor karşısında pota altını etkili kullanan konuk takım Johnson, Campbell ve Hunter ile bulduğu üst üste bulduğu basketlerle farklı 13 sayıya çıkararak ilk çeyreği 28-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunma sertliğini artıran Afyon Belediyespor, Burak Eşlik ve Crawford'un 3 sayılık basketleriyle 14. dakikada farkı 7 sayıya indirdi: 23-30. Türk Telekom, kalan dakikalarda, hızlı hücumlarla Egemen Güven, Johnson ve Campbell ile pota altından bulduğu sayılarla farkın azalmasına izin vermedi. Afyon Belediyespor, Erdi Gülaslan, Hrovat ve Zanna ile sayı üretmeye çalışsa da konuk takım, soyunma odasına 48-35 önde gitti.

Üçüncü periyotta üstünlüğü ve 10 sayılık farkı koruyan Türk Telekom, ev sahibi takım karşısında 24. dakikayı 52-42 önde geçti. Kalan bölümde seyircinin de desteğini arkasına alan Afyon Belediyespor, Hrovat ve Aldridge ile bulduğu sayılarla 29. dakikada skoru 59-59 eşitliğe getirdi. Ev sahibi takım son saniyelerde Erdi Gülaslan ile pota altında bulduğu sayıyla da Türk Telekom karşısında son çeyreğe 61-60 üstün girdi.

Dördüncü periyotta Türk Telekom, pota altında bulduğu sayılarla 33. dakikada tekrar üstünlüğü ele geçirdi. 65-63. Kalan dakikalarda karşılıklı basketlerle üstünlüklerin sürekli el değiştirdiği karşılaşmada Afyon Belediyespor, Davis'in 3 sayılık basketiyle son dakikada tekrar öne geçti: 77-76. Son saniyelerde Türk Telekom, Şafak Edge ile Wiltjer'in bulduğu sayılarla karşılaşmadan 82-78 galip ayrıldı.

Karşılaşmada Afyon Belediyespor da 20 sayı üreten Davis en skorer oyuncu olurken, Türk Telekom da ise Faal 16 sayıyla oynadı.