Basketbol THY Avrupa Ligi'nde rekor Real Madrid'de





İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Basketbolda 3 Ekim Perşembe günü başlayacak THY Avrupa Ligi 2019-2020 sezonu öncesinde, İspanya temsilcisi Real Madrid en fazla kupa sevinci yaşayan takım olarak dikkati çekiyor.

Bir dönem Avrupa Şampiyon Kulüpler ve Kulüpler Avrupa Şampiyonası Kupası isimleriyle oynanan ligde İspanyol ekip, 10 kezle en çok şampiyon olan takım unvanını elinde bulunduruyor.

Son olarak 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'yi yenerek 10. zaferini yaşayan Real Madrid, ilk kupasını 1964 yılında aldı. İspanyol ekibi diğer 8 zaferini ise 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015 yılında elde etti.





- CSKA Moskova ikinci sırada





Son şampiyon Rus temsilcisi CSKA Moskova, 8 şampiyonlukla Real Madrid'i takip etti.

Geride kalan sezon finalde Anadolu Efes'i İspanya'nın Vitoria şehrinde 91-83 yenen Rus ekibi, 14 kez final oynadığı Avrupa Ligi'ni 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008 ve 2016 yıllarında da kazandı.





- Maccabi ve Panathinaikos'un altışar şampiyonluğu var





CSKA Moskova'yı altışar şampiyonlukla İsrail'in Maccabi ve Yunanistan'ın Panathinaikos takımları takip ediyor.

Ligde 15 kez final oynayan Maccabi, 1977, 1981, 2001, 2004, 2005 ve 2014 yıllarında zirvede yer aldı.

Kupada 7 kez final oynayan Panathinaikos, sadece 2001 yılında Suprolig finalinde İsrail'in Maccabi takımına mağlup oldu. Panathinaikos, 1996, 2000, 2002, 2007, 2009 ve 2011 yıllarında kupayı müzesine götürdü. Yunan temsilcisi, bu kupaların 5'ini şu an Fenerbahçe'yi çalıştıran Sırp başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde kazandı.

İtalya'nın Varese takımı da 5 kez kupayı elde etti.





- Türkiye'den tek şampiyon Fenerbahçe





THY Avrupa Ligi'nde Türkiye'ye şampiyonluk sevinci yaşatan tek takım Fenerbahçe oldu.

Ligde son 5 sezondur Dörtlü Final oynama başarısı gösteren sarı-lacivertliler, 2014-2015 ve 2018-2019 sezonunda 4. sırada yer almıştı.

Sırp başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde 2015-2016 sezonunda finalde Rusya'nın CSKA Moskova takımına uzatmalar sonucunda 101-96 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2. sırada kalmıştı.

Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda ise İstanbul'da Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 80-64 mağlup ederek mutlu sona ulaşmış ve kupanın sahibi olmuştu.

Sarı-lacivertliler, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da 2017-2018 sezonunda da finale kadar gelmiş ancak Real Madrid'e kaybederek ikincilikle yetinmişti.





- 2001'de iki kupa düzenlendi





Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, 2000-2001 sezonunda iki ayrı şampiyona düzenlendi.

FIBA'nın Suprolig'i 20 takımla oynanırken, ULEB 24 takımla Avrupa Ligi'ni organize etti.

Suprolig'de Paris'te yapılan Dörtlü Final'in son maçında Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi Tel Aviv şampiyon olurken, Avrupa Ligi'nde 5 maçlık final serisinde Tau Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna mutlu sona ulaştı.

FIBA ve ULEB'in anlaşmasının ardından Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası 2002 yılından itibaren Avrupa Ligi adıyla oynanıyor.





- 1988'de Dörtlü Final sistemine geçildi





Kupada Dörtlü Final sistemine 1988 yılında geçildi.

İlk yıllar çift maç üzerinden yapılan finaller, daha sonra tarafsız sahada tek maç olarak 1987 yılına kadar oynandı. 1988 yılında ise Dörtlü Final sistemi başladı.





- Kupanın şampiyonları, finalistleri ve sonuçlar





Kupada şampiyonluk yaşayan takımlar, finalistler ve final maçlarının sonuçları şöyle:

YılYerFinalSonuç1958Riga/SofyaASK RİGA-Akademik Sofya86-81 / 84-711959Riga/SofyaASK RİGA-Akademik Sofya79-58 / 69-671960Tiflis/RigaASK RİGA-Dinamo Tiflis61-51 / 69-621961Riga/MoskovaCSKA MOSKOVA-ASK Riga61-66 / 87-621962CenevreDİNAMO TİFLİS-Real Madrid90-831963Madrid/MoskovaCSKA MOSKOVA-Real Madrid69-86 / 99-801964Brno/MadridREAL MADRİD-Spartak Brno99-110 / 84-641965Moskova/MadridREAL MADRİD-CSKA Moskova81-88 / 76-621966BolognaSİMMENTHAL MİLANO-Slavia Prag77-721967MadridREAL MADRİD-Simmenthal Milano91-831968LyonREAL MADRİD-Spartak Brno98-951969BarcelonaCSKA MOSKOVA-Real Madrid103-991970SaraybosnaIGNİS VARESE-CSKA Moskova79-741971AntwerpCSKA MOSKOVA-Ignis Varese67-531972Tel AvivIGNİS VARESE-Jugoplastica Split70-691973LiegeIGNİS VARESE-CSKA Moskova71-661974NantesREAL MADRİD-Ignis Varese84-821975AntwerpIGNİS VARESE-Real Madrid79-661976CenevreM. VARESE-Real Madrid81-741977BelgradMACCABİ TEL AVİV-M.girgi Varese78-771978MünihREAL MADRİD-Mobilgirgi Varese75-671979GrenobleBOSNA SARAJEVO-Emerson Varese96-931980BerlinREAL MADRİD-Maccabi Tel Aviv89-851981StrasbourgMACCABİ TEL AVİV-S.Bologna80-791982KölnSQUİBB CANTU-Maccabi Tel Aviv86-801983GrenobleFORD CANTU-Billy Milano69-681984CenevreBANCO Dİ ROMA-FC Barcelona79-731985AtinaCİBONA ZAGREB-Real Madrid87-781986BudapeşteCİBONA ZAGREB-Zalgiris Kaunas94-821987LozanTRACER MİLANO-Maccabi Tel Aviv71-691988GentPHİLİPS MİLANO-Maccabi Tel Aviv90-841989MünihJUGOPLASTİKA SPLİT-Maccabi Tel Aviv75-691990ZaragosaJUGOPLASTİKA SPLİT-FC Barcelona72-671991ParisPOP 84 SPLİT-FC Barcelona70-651992İstanbulPARTİZAN-Joventut Badalona71-701993AtinaCSP LİMOGES-Benetton Treviso59-551994 Tel AvivJOVENTUT BADALONA-Olympiakos59-571995ZaragosaREAL MADRİD-Olympiakos73-611996ParisPANATHİNAİKOS-FC Barcelona67-661997RomaOLYMPİAKOS-FC Barcelona73-581998BarcelonaKİNDER BOLOGNA-AEK Atina58-441999MünihZALGİRİS KAUNAS-Kinder Bologna82-742000SelanikPANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv73-672001Paris(Suprolig)MACCABİ TEL AVİV-Panathinaikos81-672001Bologna/VitoriaKİNDER BOLOGNA-Tau Ceramica65-78,94-73,80-60,79-96,82-742002BolognaPANATHİNAİKOS-Kinder Bologna89-832003BarcelonaFC BARCELONA-Benetton Treviso76-652004Tel AvivMACCABİ TEL AVİV-Skipper Bologna118-742005MoskovaMACCABİ TEL AVİV-Tau Ceramica90-782006PragCSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv73-692007AtinaPANATHİNAİKOS-CSKA Moskova93-912008MadridCSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv91-772009BerlinPANATHİNAİKOS-CSKA Moskova73-712010 ParisBARCELONA-Olympiakos86-682011BarcelonaPANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv78-702012İstanbulOLYMPİAKOS-CSKA Moskova62-612013LondraOLYMPİAKOS-Real Madrid100-882014MilanoMACCABİ ELECTRA-Real Madrid98-862015MadridREAL MADRİD-Olympiakos78-592016BerlinCSKA MOSKOVA-Fenerbahçe101-962017İstanbulFENERBAHÇE-Olympiakos80-642018BelgradREAL MADRİD-Fenerbahçe85-802019VitoriaCSKA MOSKOVA-Anadolu Efes91-83