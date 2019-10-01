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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

- Dolomiti Energia: 64 - Galatasaray Doğa Sigorta: 70

Spor 01.10.2019, 22:27
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
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İSTANBUL (AA) - Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nın ilk haftasında İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı deplasmanda 70-64 mağlup etti.

Trento kentindeki BLM Group Arena'da oynanan D Grubu mücadelesinin ilk periyodunu 32-11 önde kapatan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 51-34 üstün gitti.

Üçüncü periyodu 60-51 önde geçen Galatasaray Doğa Sigorta, salondan 70-64 galip ayrıldı.

Bu organizasyonda 2016'da şampiyon olan Galatasaray, geçen sezon ise normal sezonda gruptan çıkamamıştı.


#basketbol #Dolomiti Energia #Galatasaray Doğa Sigorta #ULEB Avrupa Kupası
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