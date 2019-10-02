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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

- Cedevita Olimpija: 73 - Darüşşafaka Tekfen: 79

Spor 02.10.2019, 22:52
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
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İSTANBUL (AA) - Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu ilk maçında Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımını deplasmanda 79-73 mağlup etti.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Arena Stozice'de oynanan maçın ilk periyodunu 24-12 geride kapatan Darüşşafaka Tekfen, soyunma odasına 39-35 önde gitti.

Son periyoda 63-59 üstün giren yeşil-siyahlı takım, salondan 79-73 galip ayrıldı.

C Grubu'nda Cedevita Olimpija dışında Germani Brescia Leonessa (İtalya), Joventut Badalona (İspanya), Nanterre 92 (Fransa) ve UNICS Kazan'la (Rusya) mücadele edecek Darüşşafaka Tekfen, ilk 4'e girerek son 16'ya kalmayı hedefliyor.


#basketbol #Cedevita Olimpija #darüşşafaka tekfen #ULEB Avrupa Kupası
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