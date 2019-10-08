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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

- Partizan NIS: 93 - TOFAŞ: 80

Spor 08.10.2019, 23:05
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası


İSTANBUL (AA) - Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu ikinci maçında TOFAŞ, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan NIS'e 93-80 yenildi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Stark Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 27-15 önde kapatan TOFAŞ, soyunma odasına da 49-45 üstün gitti. Partizan NIS, üçüncü çeyrekte farkı kapattı ve final periyoduna 66-66'lık eşitlikle girildi. Son çeyrekte hücumda etkili olan Partizan NIS, sahadan 93-80 galip ayrıldı.

Bu sonuçla TOFAŞ, 6 takımlı grupta ilk yenilgisini alırken, Sırbistan ekibi ikinci maçını da kazandı.


#basketbol #belgrad #Partizan NIS #TOFAŞ #ULEB Avrupa Kupası
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