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Basketbolda dünyanın en büyüğü İspanya

FIBA Dünya Kupası finalinde Arjantin’i 95-75’lik skorla yenen İspanya, 2006 yılından sonra tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Spor 15.09.2019, 17:07 15.09.2019, 17:40
Basketbolda dünyanın en büyüğü İspanya

FIBA Dünya Kupası finalinde Arjantin’i 95-75’lik skorla yenen İspanya, 2006 yılından sonra tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Çin’in ev sahipliğinde organize edilen FIBA Dünya Kupası’nda şampiyon belli oldu. Pekin’de bulunan Wukesong Sport Arena’da oynanan final mücadelesinde Arjantin ile İspanya karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan İspanya ilk periyodu 23-14 önde tamamladı. Devreye de 12 sayı farkla 43-31 önde giren Boğalar, karşılaşmanın geri kalanında da rakibinin geri dönmesine izin vermedi ve parkeden 95-75’lik skorla galip ayrıldı.

İspanya’da Ricky Rubio 20 sayı, 7 ribaund, Sergio Llull 15 sayı, 2 asist, Marc Gasol 14 sayı, 7 ribaund, 7 asist ve Rudy Fernandes 11 sayı, 10 ribaund ile mücadele ederek galibiyeti getiren isimler oldu. Arjantin’de ise Gabriel Deck 24 sayı, 1 ribaund ve Nicolas Laprovittola 17 sayı, 1 ribaund ile takımına katkıda bulundu.

İspanya, 2006 yılında Japonya’da düzenlenen Dünya Kupası’nın ardından ikinci kez şampiyon olma başarısını gösterdi. İspanyollar o dönem finalde Yunanistan’ı 70-47’lik skorla geçmişti.

(Oğuzhan Ort/İHA)

#Basketbolda dünyanın en büyüğü #Arjantin #ispanya
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