Basketbolda dünyanın en büyüğü İspanya
FIBA Dünya Kupası finalinde Arjantin’i 95-75’lik skorla yenen İspanya, 2006 yılından sonra tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
FIBA Dünya Kupası finalinde Arjantin’i 95-75’lik skorla yenen İspanya, 2006 yılından sonra tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
Çin’in ev sahipliğinde organize edilen FIBA Dünya Kupası’nda şampiyon belli oldu. Pekin’de bulunan Wukesong Sport Arena’da oynanan final mücadelesinde Arjantin ile İspanya karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan İspanya ilk periyodu 23-14 önde tamamladı. Devreye de 12 sayı farkla 43-31 önde giren Boğalar, karşılaşmanın geri kalanında da rakibinin geri dönmesine izin vermedi ve parkeden 95-75’lik skorla galip ayrıldı.
İspanya, 2006 yılında Japonya’da düzenlenen Dünya Kupası’nın ardından ikinci kez şampiyon olma başarısını gösterdi. İspanyollar o dönem finalde Yunanistan’ı 70-47’lik skorla geçmişti.
(Oğuzhan Ort/İHA)
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