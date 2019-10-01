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Basketbolda Erkekler Federasyon Kupası maçları başladı

- Eskişehir'de düzenlenen organizasyon ilk gün maçlarıyla başladı

Spor 01.10.2019, 00:26 01.10.2019, 00:31
Basketbolda Erkekler Federasyon Kupası maçları başladı
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ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Erkekler Federasyon Kupası müsabakaları, Eskişehir'de başladı.

Toplam 16 takımın katılımıyla Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda 3 gün sürecek eleme maçlarının ardından 4 grupta ilk 2 sırayı alan ekipler, 4-7 Ekim tarihlerindeki finallere yükselecek.

Final etabı maçlarına Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Organizasyonun ilk gün müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Akhisar Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 79-75

Petkim Spor-Bornova Belediyespor: 76-61

1881 Düzce Belediyespor-Final Gençlik: 71-94

Manisa Büyükşehir Belediye-Anadolu Basket: 83-53

Lokman Hekim Fethiye Belediye-Mamak Belediyesi: 73-89

Gemlik Basketbol-Merkezefendi Belediyesi: 63-80

Samsunspor-Konyaspor: 51-70

Bandırma Kırmızı-Yalovaspor: 64-50

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#basketbol #Erkekler Federasyon Kupası #eskişehir
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