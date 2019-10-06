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Basketbolda maçın ardından

- Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören: -"Son bir iki topu daha iyi oynayan taraf olduğumuz için maçı kazanmayı bildik"

Spor 06.10.2019, 20:50
Basketbolda maçın ardından
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AFYONKARAHİSAR (AA) - Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Afyon Belediyespor'u deplasmanda 82-78 mağlup eden Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, zor geçen bir mücadeleyi kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Başantrenör Gören, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Afyonkarahisar'da basketbolun devam etmesine katkı sunan herkese teşekkür etti.

Afyon Belediyespor takımının geç oluşturulmasına rağmen mücadele eden bir takım olduğunu dile getiren Gören, şunları kaydetti:

"Sert bir takım ile karşılaşacağımızı biliyorduk. Aslında maçın ilk yarısını büyük bir oyun üstünlüğü ile geçtik. Devre arasında buna yönelik bütün uyarılarımızı yapmamıza rağmen biraz maçın erken bitti havasına kapıldık. Afyon takımı da seyircisinin desteği ile topu iterek atışlarda çok skor buldu. Maçı kazanma noktasına da geldi. Son bir iki topu daha iyi oynayan taraf olduğumuz için maçı kazanmayı bildik. Afyonkarahisar şehrine bu takımı yaşattıkları için teşekkür ediyorum."



#Afyon Belediyespor #afyonkarahisar basketbol #Basketbol Süper Ligi #Türk Telekom
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