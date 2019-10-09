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Basketbolda maçın ardından

- Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan: "Çok önemli bir galibiyet aldık" - EWE Baskets Başantrenörü Mladen Drijencic: "Bugün çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum"

Spor 09.10.2019, 21:57
Basketbolda maçın ardından
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İSTANBUL (AA) - Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nda EWE Baskets'i 92-79 mağlup ettikleri maçta, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, oyuncularını tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

"Maçın öncesinde oyuncularıma rakibin ne kadar tehlikeli olduğunu anlattım. Maçın içinde tempomuzu arttıramazsak ve rakibimize fırsat verirsek maçı kaybedebileceğimizi söyledim. Beni çok iyi dinlememişler ki ilk çeyrekte kendi oyunumuzu sergileyemedik ve düşük enerji ile oynadık. İkinci ve üçüncü çeyrekte tempomuzu artırdık ve boş sahayı kullanarak sayılar ürettik. Yine de çok fazla basit hata yaptık. Çeyrek sonralarında yaptığımız hatalar çok da kabul edilebilir değil."

Daha iyi basketbol oynamaları gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "92 sayı atmış olabiliriz ancak attığımız basketlerin çoğu organizasyon dışı hücumlardan geldi. Yetenek size maç kazandırabilir ancak sizi şampiyon yapmaz. Yeteneğimizin yanına oyun zekasını da eklememiz gerekiyor. Bu galibiyetten dolayı mutluyum. Çok önemli bir galibiyet aldık." değerlendirmesinde bulundu.


- Drijencic: "Atmosfer çok güzeldi"


EWE Baskets Başantrenörü Mladen Drijencic, Galatasaray Doğa Sigorta karşısında çok iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Müsabakayı değerlendiren Drijencic, "Bugün güzel bir maç oynandı. Atmosfer çok güzeldi. İki takım da kazanmak istedi. Bu yüzden çok rekabetçi bir maç izledik. İlk çeyrekte iyi oynadık. İkinci çeyrek başka senaryo vardı. Rakip 28-13 üstünlük kurdu. Bu durum takımıma öz güven kaybettirdi. Çok korkunç bir ikinci çeyrek oynadık. İlk yarı sonunda ikinci yarıda daha sert oynamamız gerektiğini konuştuk ama bunu başaramadık. Galatasaray farkı açarak devam etti. Dolayısıyla oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.


#Mladen Drijencic #ULEB Avrupa Kupası #Galatasaray Doğa Sigorta #EWE Baskets #Ertuğrul Erdoğan
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