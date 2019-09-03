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Basketbolda milli maçtan notlar

- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında ABD ile karşı karşıya geldi

Spor 03.09.2019, 13:42
Basketbolda milli maçtan notlar
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ŞANGHAY (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında güçlü rakibi ABD ile karşılaştı.

Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmada milli takımın başantrenörü Ufuk Sarıca, Japonya karşısında olduğu gibi Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Ersan İlyasova, Semih Erden ilk beşini sahaya sürdü.

Milli takımda Scottie Wilbekin, Japonya mücadelesinde olduğu gibi ABD maçına da yedekler arasında başladı.

Türkiye ile ABD arasındaki karşılaşmaya basketbolseverler büyük ilgi gösterdi. 18 bin kişilik salon tamamen dolarken, Türk taraftarlar da takımlarına ilk dakikadan itibaren destek verdi.

ABD Başantrenörü Gregg Popovich de Çekya karşısında sahaya sürdüğü Mitchell, Walker, Barnes, Tatum, Turner ilk beşi A Milli Takım karşısında da görevlendirdi.

Çinli basketbolseverlerin özellikle Popovich'e sevgi gösterisi dikkati çekti.


#2019 FIBA Dünya Kupası #abd #basketbol #türkiye
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