Bayburtspor’da tur sevinci
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Akhisarspor’u penaltı atışlarında eleyen Bayburtspor bir üst tura çıkmanın mutluluğunu yaşadı.
Spor 27.09.2019, 09:30 27.09.2019, 09:40
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Akhisarspor’u penaltı atışlarında eleyen Bayburtspor bir üst tura çıkmanın mutluluğunu yaşadı.
Bayburt Özel İdarespor pazar günü kendi sahasında saat 15.00’da Niğde Anadolu FK ile mücadele edecek.
(İHA)
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