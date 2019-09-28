Bayern Münih 3 puanı 3 golle aldı





BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Paderborn'u 3-2 yendi.

Bavyera ekibi, Bundesliga'nın 6. haftasında Benteler Arana'da ligin yeni takımı Paderborn'a konuk oldu.

Çekişmeli geçen maçta Bayern Münih'in golleri 15. dakikada Serge Gnabry, 55. dakikada Philippe Coutinho ve 79. dakikada Robert Lewandowski'den geldi.

Paderborn'un gollerini ise 68. dakikada Kai Pröger ve 84. dakikada Jamilu Collins kaydetti.

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 14'e çıkarırken, Paderborn 1 puanda kaldı.





-Borussia Mönchenglabach deplasman galip





UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta bulunan Borussia Mönchengladbach, deplasmanda Hoffenheim'ı 3-0'la geçti.

Konuk ekibin gollerini 43. dakikada Alassane Plea, 65. Dakikada Marcus Thuram ve 83. Dakikada Florian Neuhaus attı.

Bu sezon dördüncü galibiyetini alan Borussia Mönchengladbach puanını 13’e çıkardı. Hoffenheim'ın ise 5 puanı bulunuyor.





-Leipzig ilk mağlubiyetini aldı





Milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04, deplasmanda Leipzig'i 3-1 mağlup etti.

Schalke 04, 29. dakikada Salif Sane ve 43. dakikada penaltıdan Amine Harit'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren mavi-beyazlılar, 58. dakikada Rabbi Matondo'un topu ağlara göndermesiyle skoru 3-0 yaptı.

Ev sahibi ekip, 83. dakikada Emil Forsberg ile bulduğu golle durumu 3-1'e getirdi. Maçta başka gol olmadı ve Schalke 04 müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Milli futbolcu Ozan Kabak, yedek başladığı maçta 82. dakikada Omar Mascarell'in yerine oyuna dahil oldu.

Mavi-beyazlılarda oynayan diğer Türk asıllı futbolcu Suat Serdar, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.

Bu sezon ilk mağlubiyetini alan Leipzig, 13 puanda kaldı. Schalke 04 ise puanı 13'e çıkardı.

Bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Wolfsburg, deplasmanda Mainz 05’i 1-0, Bayer Leverkusen de yine deplasmanda Augsburg'u 3-0 yenmeyi başardı.



