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Bayram Malkan çeyrek finalde
Rusya’da yapılan Erkekler Dünya Boks Şampiyonası’nda Alman rakibi İbragim Bazuev’i mağlup eden Bayram Malkan, çeyrek finale yükseldi.
Spor 17.09.2019, 21:42
Rusya’da yapılan Erkekler Dünya Boks Şampiyonası’nda Alman rakibi İbragim Bazuev’i mağlup eden Bayram Malkan, çeyrek finale yükseldi.
69 kiloda Necat Ekinci Kübalı rakibi Roniel İglesias Sotolongo’ya, 52 kiloda ise Batuhan Çiftçi Hindistanlı rakibi Amit’e mağlup oldu ve şampiyonaya veda etti.(İHA)
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