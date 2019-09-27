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Beaubois: “Geçtiğimiz yıl harikaydı ama bu yıl daha da üste çıkmak istiyoruz”

Anadolu Efes’in Fransız basketbolcusu Rodrigue Beaubois, geçen sezon harika bir sezon geçirdiklerini belirterek, “Ama bu yıl daha da üste çıkmak istiyoruz. Geçtiğimiz yıla göre daha zor olacak ancak bunu başarabilecek etkinliğe sahip bir takımız” dedi.

Spor 27.09.2019, 11:56
Beaubois: “Geçtiğimiz yıl harikaydı ama bu yıl daha da üste çıkmak istiyoruz”
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Anadolu Efes’in Fransız basketbolcusu Rodrigue Beaubois, geçen sezon harika bir sezon geçirdiklerini belirterek, “Ama bu yıl daha da üste çıkmak istiyoruz. Geçtiğimiz yıla göre daha zor olacak ancak bunu başarabilecek etkinliğe sahip bir takımız” dedi.

Anadolu Efes’in Fransız basketbolcusu Rodrigue Beaubois, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Yeni sezon için çok heyecanlı olduklarını belirten Beaubois, “Geçen sezon harika bir sezon geçirdik. Geçtiğimiz yıl harikaydı ama bu yıl daha da üste çıkmak istiyoruz. Geçtiğimiz yıla göre daha zor olacak ama bunu başarabilecek etkinliğe sahip bir takımız. Çok sayıda takım kadrolarını güçlendirdi. Zor bir sezon olacak. Umarım Euroleague’de kazanırız” diye konuştu.

“YOĞUN SEZONDA VÜCUDUMUZA DİKKAT ETMELİYİZ”

Yoğun ve uzun geçen sezonda oyuncular olarak bedenlerine iyi bakmalarını gerektiğini söyleyen 31 yaşındaki basketbolcu, “Dinlenme ve masaj gibi şeylere dikkat etmeliyiz. Ne kadar maç oynarsanız vücudunuz ona adapte oluyor. Bunun içinde vücudumuza dikkat etmeliyiz” şeklinde konuştu.

FIBA Dünya Kupası’nda Fransa’nın performansını da değerlendiren Beaubois, “Fransa için çok mutluyum. Fransa için Tony Parker’dan sonra ilk büyük turnuvaydı. Fransa harika iş yaptı. Üçüncü sırayı elde ettiler” dedi.

“ERGİN ATAMAN’IN SAYESİNDE GEÇEN SEZON BAŞARILI OLDUK”

Başantrenör Ergin Ataman hakkında da düşüncelerini dile getiren Fransız basketbolcu, “Oyuncusunu zorlayan, ona güven veren ve onu daha yukarıya taşıyan bir antrenör. Kimse geçtiğimiz yıl bu kadar başarılı olmamızı beklemiyordu. Ama onun yönetimi sayesinde bu kadar büyük başarılar elde ettik” açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz THY Euroleague’de yarım kalan işi bu sezon tamamlayacaklarına inandığını ve hedeflerinin bu olduğunu söyledi.

(İHA)
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